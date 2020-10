Christian Horner: "Ook met een betere voorbereiding was P3 het maximaal haalbare voor Max"

Christian Horner is tevreden na de kwalificatie van Dell'emilia Romagna. Max Verstappen kwalificeerde zich zoals zo vaak dit seizoen op de derde plek. Zijn teamgenoot Alexander Albon kwam niet verder dan de zesde plek. Pierre Gasly van AlphaTauri start verrassend naast Max Verstappen op P4.

Het was nog even spannend in de tweede kwalificatiesessie voor Max Verstappen. De Nederlander meldde een probleem aan zijn team met de Honda-motor, hij had geen vermogen. Hij kwam naar binnen met nog z’n zeven minuten op de klok. De monteurs sleutelden aan de auto en kwamen erachter dat het probleem in de bougies zat. Het probleem werd verholpen en Max kon naar buiten met nog net genoeg tijd om een snelle ronde te rijden. Hij deed dit op de medium-band om zo een voordeel te hebben voor in de race.

Red Bull teamwork

Christian Horner spreekt van geweldig teamwork van zijn team om de auto van Verstappen op tijd terug te krijgen in de strijd. "De derde plaats op de startgrid voor Max was te danken aan het goede werk van de monteurs die erin slaagden het elektrische probleem van auto in recordtijd te verhelpen", zo begon de teambaas van Red Bull Racing tegenover Sky Sports.

"Max kon op tijd weer op de baan komen om een rondetijd in Q2 neer te zetten, maar dit had natuurlijk een weerslag op zijn voorbereiding op Q3. Derde was waarschijnlijk nog steeds het optimale vandaag. De medium compound geeft ons opties voor de race van morgen."

Alex Albon deed het ook goed

Voor Albon was het ook een goede kwalificatie, maar weer kon hij Verstappen niet verslaan. De Thaise-Brit vecht om zijn stoeltje te behouden voor het 2021-seizoen. Hij probeerde het maximale eruit te halen, maar daar werd hij een paar keer voor gestraft.

Hij overtrad enkele keren de track limits en zijn tijden werden afgenomen. Hij moest daarom opnieuw een goede tijd neerzetten in de derde kwalificatiesessie en deed hij volgens Horner. "Voor Alex, die een paar ronden had verloren vanwege track limits, moest hij in die laatste Q3-ronde een goede tijd neerzetten. Hij leverde een goede prestatie en mag daarom op de derde startrij starten met de zesde snelste tijd."