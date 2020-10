Alexander Albon na P6: "Het ziet er goed uit voor de race"

Alexander Albon staat onder druk bij Red Bull Racing. De Thaise-Brit heeft nog maar een paar races om zich te bewijzen voor het 2021-stoeltje naast Max Verstappen. In Portugal lukte het niet, toen wist hij zelfs niet in de punten te finishen. Hij hoopt met zijn P6 voldoende te hebben voor de race van morgen op Imola.

Zijn stoeltje staat onder druk van Nico Hulkenberg en Sergio Perez. Beide coureurs hebben nog geen stoeltje voor het 2021-seizoen en willen bij de renstal rijden. Alex Albon heeft de voorkeur van Helmut Marko moet dan wel presteren en dat probeert de coureur ook.

Alex Albon viel tijdens de enige training op door met de tracklimits. Zijn tijd werd constant afgepakt en probeerde het maximale eruit te halen. Helaas lukte het niet om Verstappen te verslaan in de training en kwalificatie, maar toch kwam hij wel dichterbij Max en daar is hij blij mee. “Ik had te veel tracklimits in bocht 9. We hebben gewoon het maximale eruit gehaald. Altijd in die tweede Q3 run rij je op de limit”, zei hij tegenover Sky Sports.

Hopelijk een goede race

Alex Albon was tevreden. “Je weet dat je gewoon een goede rondetijd moet neerzetten. Het was oké en ik ben best tevreden met het gat naar Max. Het is daar erg krap en een tiende sneller zou P4 zijn geweest. Vanaf daar kunnen we racen. Niemand weet hoe het gaat lopen morgen. Het ziet er goed uit op papier, dus we zullen zien.”