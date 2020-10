Grand Prix in Portugal is niet door Hamilton gewonnen maar door Mercedes

De meningen blijven verdeeld over hoeveel krediet Lewis Hamilton verdient voor het recordaantal overwinningen in de F1. De Brit pakte afgelopen weekend zijn 92ste overwinning in de koningsklasse en zet hiermee Michael Schumacher naar de tweede plaats in het klassement met de meeste F1-overwinningen.

Dat verdeeldheid is niet omdat hij niet statistisch groot is, met een recordaantal van 92 overwinningen op zijn naam en op koers om Schumachers totaal van zeven wereldkampioenschappen te evenaren.Het is vanwege de totale dominantie van zijn Mercedes-auto.

De Spaanse krant El Mundo Deportivo schreef: "De Britse coureur is in alle opzichten superieur aan de enige coureur die hem kan verslaan in deze huidige Formule 1; zijn teamgenoot Valtteri Bottas."

Zet Hamilton in een Williams

Een meer omstreden mening heeft Nikolay Vetrov, de voormalige manager van ex-Williams-coureur Sergey Sirotkin. Vetrov zegt tegen de Russische krant Championat: "Deze overwinning is niet behaald door Hamilton, maar door Mercedes. Laat hem eerst in een Williams zitten, dan geven we hem de trofee. Ja, hij is een goede coureur, mentaal sterk, rijdt goed. Maar in die auto..."

Tegenwoordig meer races

Bernd Schneider, een voormalig F1-coureur en DTM-legende, denkt dat minstens twee coureurs in de geschiedenis beter waren dan Hamilton. Hij zei bij het Duitse Sport1: "Ayrton Senna was misschien wel het meest gefocust, maar Schumacher had het beste totaalpakket."

Wat betreft Hamilton: "Hij is momenteel de beste coureur in de beste auto. En met deze records moet je ook zeggen dat er vandaag meer races zijn dan voorheen. Op die manier zijn de 91 overwinningen van Schumacher erg hoog."

Max en Charles jagen op Lewis

De broer van Michael Schumacher, Ralf Schumacher, denkt ondertussen dat Hamilton nu een aantal duidelijke uitdagingen voor zijn dominantie aan de horizon heeft. "Gelijkspel met Michael is een historisch succes", zei hij tegen Sky Deutschland. "Maar hoe lang blijft hij nu aan de top? Hij merkt zelf dat de jonge en wilde exemplaren snel zijn, heel snel. Ik denk dat Max Verstappen en Charles Leclerc al op hetzelfde niveau zitten als Lewis. Ze zullen zeker de toekomst van de Formule 1 vormgeven. De enige vraag is wanneer."