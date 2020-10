Max Verstappen over teamgenoot in 2021: "Het maakt me niet zoveel uit"

Max Verstappen heeft nog geen teamgenoot voor het 2021-seizoen. Alexander Albon is dit seizoen zijn teamgenoot, maar kan zich niet bewijzen bij het team. Wekenlang wordt er gesuggereerd dat Nico Hulkenberg en Sergio Perez in de rij staan om het stoeltje van de Thaise-Brit over te nemen. Helmut Marko bevestigde dat Albon keuze nummer 1 is, maar dan moet hij wel blijven presteren.

Dat lukte niet in Portugal, waar hij buiten de punten finishte. Nico Hulkenberg lijkt hiermee steeds dichterbij een stoeltje van de formatie uit Milton Keynes. Max Verstappen zou het team hebben gevraagd om voor Hulkenberg te kiezen, want met Sergio Perez heeft de Nederlander niet veel. Alleen is het niet aan de Nederlander om daar een besluit over te maken. “Uiteindelijk is het niet aan mij, ik neem de beslissing niet. Natuurlijk vragen ze naar mijn mening, maar uiteindelijk maakt het voor mij ook niet zoveel uit op dit moment”, zo zegt de coureur met nummer 33 op zijn bolide bij Peptalk.

Tweede goede coureur kan fijn zijn

De 23-jarige Limburger hoeft nu niet echt een goede tweede coureur te hebben, maar als zijn team het gat kan dichten naar Mercedes, zou dat wel fijn zijn. “Als je dicht bij Mercedes zit en je kunt met strategie wat dingen doen, dan is het wel fijn om een tweede coureur erbij te hebben.”

Verstappen heeft niet iemand nodig die hem onder druk zet, want hij heeft ervaring genoeg. “Toen ik net de Formule 1 in kwam natuurlijk wel, omdat je dan nog niet zoveel weet en ervaring hebt. Maar ik denk dat dat na vijf of zes jaar wel goed zit, daar heb ik niemand voor nodig.”