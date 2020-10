Cyril Abiteboul verklaart slechte prestatie Renault: "Kregen de rode band niet aan het werk"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul is van mening dat de banden een te grote rol hebben gespeeld tijdens de Grand Prix van Portugal. De coureur van zijn team, Esteban Ocon, kwam verassend laat binnen om zijn banden te wisselen. Hij kwam in rondje 53 naar binnen en was daarmee de een na laatste die nog een pitstop moest doen. De banden waren van groot belang en konden niet goed worden beheerst door Renault. Het team moest het doen met de achtste en negende plek, in tegenstelling tot het podium van vorig raceweekend in Duitsland.

De banden kreeg het team niet onder controle en dat was anders dan in Duitsland waar het de perfecte auto had. Dat was ook de verklaring van Abiteboul na een slecht resultaat. “We kwamen met een geweldig gevoel terug uit Duitsland na Daniels podium, het is daarom erg teleurstellend om te zien dat de auto het hele weekend enorm heeft geworsteld om grip te krijgen.”

De vrijdag was helemaal ellendig voor Renault qua grip, maar het team wist het nog wat te verbeteren. “Het team is erin geslaagd om te verbeteren van een zeer slechte start op vrijdag en de achtste en negende vandaag is waarschijnlijk het beste resultaat dat we realistisch gezien vanaf de tiende en elfde zouden krijgen”, zo verklaart hij op de website van Renault.

Worstelen met de rode band

De race van gisteren was voor Renault een gevecht met de rode band, maar de bolides hadden een goed gevoel op de gele band. “Wat interessant was aan de race van gisteren, is dat we er nooit in zijn geslaagd om de softs te laten werken, maar Estebans enorm lange stint op de mediums was buitengewoon competitief. Het is een duidelijke aanwijzing dat het weekend werd gedicteerd door de prestaties van de banden: aangezien we tegen het einde van het seizoen aankomen en we vergelijkbare omstandigheden zouden kunnen ervaren in de volgende twee races, moeten we absoluut begrijpen wat ons pijn heeft gedaan als we sterk willen finishen in het constructeurskampioenschap.”

De teambaas van Renault had nog lovende woorden over voor zijn coureur Esteban Ocon. “Ik ben blij voor Esteban, want hij maakte geen fouten in een lastig weekend en droeg ertoe bij dat het team in het zicht van onze rivalen bleef.”