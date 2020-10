Pierre Gasly bedankt team met uur slaap: "Ben blij dat ik ze dit kan teruggeven"

Pierre Gasly kan terugkijken op een geweldig weekend in Portimão. De Franse-coureur laat zich van een goede kant zien en heeft daarmee zijn stoeltje voor 2021 weten te behouden. In 2019 werd hij gedegradeerd van Red Bull Racing naar Toro Rosso (nu AlphaTauri red.) wegens zijn slechte prestaties.

De coureur van AlphaTauri weet zijn weg weer helemaal terug te vinden bij het Italiaanse team. Hij heeft al een keer op het podium gestaan en kan soms meevechten voor serieuze punten. Ook in Portugal was dat het geval voor de Fransman met nummer tien op zijn auto. De goede races verklaart hij als volgt. “Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen, ik ben wat verbeterd. Met wat meer ervaring nu, denk ik dat ik het weekend op een andere manier benader en zo meer uit de races kan halen”, zo zegt hij tegen Sky Sports.

"Er zijn nog veel verbeterpunten, maar het gaat goed en het team doet nog steeds alles wat ik nodig heb om te presteren. Ik denk dat we een goede werkrelatie hebben."

Helaas kon Pierre Gasly de race niet zo naderen als gehoopt. Tijdens de eerste vrije training was het vooral wennen aan de gladde en nieuwe baan. In de tweede vrije training moesten de coureurs een verplichte bandentest voor Pirelli uitvoeren en vloog zijn auto even later in de brand. Hij kon toch een goede prestatie neerzetten in de race met een goede auto. “We waren erg competitief", erkende de 24-jarige coureur van AlphaTauri. “Ik moet zeggen dat ik echt genoten heb van de race, het was erg vermakelijk. Ik ben erg blij dat we erin geslaagd zijn om de Renaults, McLarens en Sergio Perez’s Racing Point te passeren, vooral na al het werk dat de jongens op vrijdagavond hebben gedaan - ze sliepen een uur.”

Nieuw chassis

Pierre bedankt zijn team voor het geweldige werk. "Iedereen was erg moe na het herbouwen van een volledig nieuwe auto, dus ik ben erg blij dat ik ze deze vijfde plaats kan teruggeven. Het is als een kleine overwinning voor ons. Als je van chassis verandert, denk je dat het alle kanten op kan, slechter of beter. Die leek redelijk goed te werken.”

“We zijn momenteel erg sterk. We eindigden de laatste keer als zesde, dit keer als vijfde, we slagen erin om op zondag alles uit de auto te halen, en ook van mijn kant voel ik dat ik op een zeer goed niveau presteer en ik zal zo blijven pushen.”