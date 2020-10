Frans Tost lovend over prestatie Gasly: "Zijn meest succesvolle race"

Franz Tost kan terugkijken op een wisselvallig weekend. Zijn coureurs hadden geen bijzondere openingsronde, maar Daniil Kvyat zakte snel terug door een probleem met zijn banden. Hij finishte de race als laatste. Zijn teamgenoot Pierre Gasly zette een geweldig resultaat neer, hij wist in Portugal op de vijfde plek te finishen.

Teambaas Franz Tost blikt terug op de wedstrijd op Autódromo Internacional do Algarve. “Het team heeft nu punten gescoord in negen opeenvolgende races, wat een goed record voor ons is, dus ik wil het hele team feliciteren! We hebben een moeilijk weekend gehad, omdat ze van vrijdag tot zaterdag een nieuwe auto moesten herbouwen vanwege Pierre's brand tijdens FP2. De monteurs werkten perfect en deden het geweldig. De strategie van vandaag was echt goed, de pitstops waren snel, dus deze vijfde plaats is zeer verdiend."

”De start van de race was niet zo succesvol voor ons, aangezien Pierre de eerste ronde terug zakte naar P10 en een positie verloor aan Ricciardo, maar hij begon zich te herstellen en bereikte halverwege de race de vijfde positie”, zo begint hij tegenover Sky Sports.

De bandenkeuzes waren van groot belang in Portugal. Franz Tost en zijn team kozen twee verschillende strategieën, waarvan er maar eentje bleek te werken. “De softband werkte beter dan verwacht, dus we hebben zijn stint verlengd en hem in de 28e ronde gepit om banden te wisselen van de soft naar de mediumband, wat betekent dat we zijn strategie hebben veranderd van een twee-stop naar een one-stop.”

De goede keuze

Gelukkig werkte de strategie en kon Gasly zich verder vooruit werken. “Dit was absoluut de juiste beslissing omdat we in staat waren om de mediumband te monteren, en ondanks het feit dat het moeilijk was om de temperatuur in de banden in de eerste ronden op te krijgen, kon hij uiteindelijk Ricciardo inhalen. Hij slaagde erin om consequent snelle rondetijden neer te zetten en Perez te pakken tegen het einde van de race.”

Hij looft de inhaal actie van Gasly op Perez. “Wat was dat een fantastische inhaalactie om op P5 te finishen. Hij had zijn race de hele tijd onder controle en hij haalde veel auto's in, dus ik denk dat dit een van Pierre's meest succesvolle races was.”