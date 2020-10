Marko en Horner bevestigen line-up plannen Red Bull-renstallen

Helmut Marko staat voor twee moeilijke beslissingen. Max Verstappen zit bij Red Bull Racing voor 2021, maar wie komt er naast hem te zitten? Evenals bij Pierre Gasly bij AlphaTauri. Bij Red Bull Racing lijkt Alex Albon de beste kans te maken, maar hij kan het tempo van Verstappen niet aan, Red Bull heeft Nico Hulkenberg als tweede optie. Bij AlphaTauri zit nu Daniil Kvyat naast Pierre Gasly, maar daar wil ook Tsunoda zitten.

Pierre Gasly is bevestigd door Helmut Marko. Gasly zei na afloopt van de race het niet zeker te weten, maar na de race kwam Marko met het volgende naar buiten. "Gasly zal voor AlphaTauri rijden, en de teamgenoot wordt uiterlijk na de Grand Prix van Bahrein bekendgemaakt", vertelde de adviseur van Red Bull tegen RTL Duitsland.

Alexander Albon zou nog twee races krijgen om zich te bewijzen, dat lukte in Portugal niet en moet hij het in Imola echt laten zien. “Alex heeft meer consistentie nodig”, drong Marko aan.

“Soms zit hij niet ver achter Max, maar soms is het gat te groot. Als hij blijft verbteren, is hij onze coureur. We hebben geen haast om te beslissen."

Hulkenberg en Perez

Alexander Albon werd op een ronde gezet en finishte niet in de punten. Een domper voor de Thaise-Brit. Zijn teambaas Christian Horner meent dat het alles of niets is in Imola komend weekend. “Helaas zijn er dit jaar niet zo veel races meer en moeten we langzaamaan nadenken over volgend seizoen. De beslissing moet in de komende weken worden genomen. De kandidaten (Nico Hulkenberg en Sergio Perez red.) zouden zeker de voorkeur geven aan de Red Bull-stoel boven andere coureurs", geeft Horner toe. "Ik denk dat ze wachten op onze beslissing."

Max Verstappen zou aan het team hebben gevraagd of Nico Hulkenberg naast hem mag zitten. Hij zou dat een betere optie vinden dan Sergio Perez.