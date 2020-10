Ferrari kan Red Bull's Honda-plan niet stoppen, zo bevestigt Wolff

Toto Wolff heeft er niet veel vertrouwen in dat de Ferrari Red Bull Racing kan tegenhouden om vanaf 2022 haar eigen fabrieksmotor te bouwen met de eigendommen van Honda.

De media is verrast omdat Toto Wolff voor het plan is van Red Bull Racing om de motoren van Honda over te nemen. De teambaas van Mercedes reageert als volgt. "Zelfs als het helemaal niet in ons DNA zit, omdat we onze eigen prestaties willen ontwikkelen, zullen we Red Bull en Honda zo goed mogelijk steunen", zei hij tegen Kronen Zeitung.

Vandaag zal de motorsituatie worden besproken met de topmannen van Red Bull Racing. Toto Wolff sprak voorafgaand in een gesprek met Marko en Horner over het probleem van Red Bull en hoopte dat het Britse team een doorgang kan vinden met Honda.

Red Bull heeft duidelijk gemaakt dat het Honda-motoren wil blijven gebruiken, zelfs na het officiële vertrek van de Japanse fabrikant uit de F1 eind volgend jaar.

Red Bull Racing wil dat ook graag. "Onze prioriteit is om met Honda door te gaan tot de nieuwe motorregelgeving, als het financieel redelijk is", zei Helmut Marko. "Dat betekent dat er geen verdere ontwikkeling is toegestaan na het 2021-seizoen."

Ferrari kan het niet stoppen

Wolff zegt dat hij dat niet zo erg vindt. "Technisch gezien heeft Red Bull wat nodig is om het te doen. Dus we willen handelen in het beste belang van de sport en absoluut Honda (motoren) in de sport houden. Dat zou moeten kunnen, ook al is Ferrari er tegen", zei de Oostenrijker.