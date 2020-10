Norris schiet Verstappen te hulp: "Stroll lijkt niets te leren van zijn fouten"

Lando Norris kende een goede start van de Portugese Grand Prix maar viel later terug doordat de andere teams de banden ook op temperatuur kregen. De jonge McLaren-coureur heeft na zijn botsing met Lance Stroll flinke kritiek geuit op de Canadees en vraagt zich af of hij wel leert van zijn fouten.

Niet volgen coronaregels

Twee weken geleden was Stroll afwezig tijdens de Eifel Grand Prix. Achteraf blijkt dat Stroll corona had en dat hij de regels, meerdere keren, totaal niet had opgevolgd. Hij kwam op zaterdag niet naar de paddock omdat hij zich niet lekker voelde, maar bleek al langer grieperig. Stroll had in Duitsland in quarantaine moeten blijven maar vloog zondag terug naar huis waarna hij 's avonds een coronatest liet afnemen, die achteraf positief was. Daarna is hij tijdens zijn verplichte quarantaine-periode afgereisd naar Portugal om dit weekend te kunnen racen.

Zijn terugkeer in de F1 na een race afwezigheid werd echter geen succes. In ronde 10 in Portimao had Stroll al de zwart-wit geblokte vlag gekregen omdat hij drie keer de track limits had overschreden, en acht ronden later was hij betrokken bij een botsing met Norris, waardoor ze allebei naar de achterkant van het veld werden gedwongen door lange pitstops waarbij onderdelen vervangen moesten worden.

Straf voor Stroll

Stroll kreeg een straf van vijf seconden voor het veroorzaken van de botsing en kreeg vervolgens nog eens vijf seconden voor het opnieuw overschrijden van de track limits. Hij trok zich later terug uit de race omdat hij op een kansloze 20ste positie reed.

Norris kon ondertussen enigszins herstellen, maar alleen voor P13 en zei achteraf perplex te staan over de acties van Stroll. Tegen Sky Sports zei Norris: "Ik heb echt geen idee wat Lance aan het doen was. Hij ging naar links en daardoor was ik verrast, want hij had makkelijk binnendoor kunnen gaan in plaats van buitenom."

"Hij was nog niet eens halverwege langszij en hij stuurt gewoon in. Hij heeft duidelijk niets geleerd van afgelopen vrijdag, toen hij dezelfde actie uithaalde bij Max Verstappen. Het lijkt erop dat hij totaal niet leert van zijn fouten. Het gebeurt hem vaker, dus ik moet ervoor zorgen dat ik de volgende keer uit zijn buurt blijf."