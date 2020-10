Ocon verslaat teamgenoot Ricciardo: "Goede communicatie met het team"

Esteban Ocon rijdt dit jaar bij Renault en maakte zodoende een comeback nadat hij een jaar naast de zijlijn toe moest kijken als Mercedes-reservecoureur. Tegenover Daniel Ricciardo heeft de jonge Fransman het vaak moeilijk maar vandaag versloeg hij de Australiër die twee weken geleden nog op het podium stond.

Een achtste plaats zorgde voor 4 punten voor Ocon, terwijl Ricciardo vlak achter hem op de negende plaats finishte. Na de race vertelde Ocon dat dit vooral kwam door de goede communicatie met het team.

Ocon vertelde aan de media: "Dit was een goede race waaraan ik veel plezier heb beleefd. We kregen het voor elkaar om de banden echt heel goed te managen en er was goede communicatie met het team. We hebben 55 ronden op dezelfde set banden gereden waarna we uiteindelijk echt moesten wisselen. Dit was echter wel heel positief."

"Het gevecht met Perez was leuk maar ik wilde hem voorbij want ik verloor veel tijd. Het ging allemaal maar net, maar het was een leuk gevecht. Ons team heeft het goed gedaan, eigenlijk al het hele seizoen. We hebben weer twee wagens in de punten en dat toont onze goede vorm aan van het moment, ook al is onze wagen niet de beste op de grid."