Stewards beslissen: "Geen straffen voor Verstappen en Stroll"

Tijdens de tweede vrije training in Portugal ging het mis tussen Lance Stroll en Max Verstappen. In de laatste bocht pakte de 23-jarige Nederlander de slipstream van de Racing Point-coureur waarbij hij op het rechte stuk langszij kwam. De Canadees van Racing Point lette niet op en stuurde in de eerste bocht gewoon naar rechts. Verstappen begon aan zijn snelle ronde, terwijl Lance Stroll klaar was met zijn snelle run. De crash veroorzaakte een rode vlag doordat Stroll in de grindbak eindigde, terwijl Verstappen lichte schade heeft aan de voorvleugel en mogelijk ook aan de ophanging. De FIA heeft nu besloten geen verdere actie te ondernemen.

Lance Stroll en Max Verstappen hadden zich om 18:00 gemeld bij de stewards. Beide heren kregen geen straf. Max Verstappen was woest evenals Stroll. Beide coureurs hebben het keurig uitgepraat achter de schermen. De stewards zagen het incident als een 'misverstand'.

De crash: