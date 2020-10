Gasly wil niets kwijt over toekomst: "Ik beslis niets"

Huidig AlphaTauri-coureur Pierre Gasly wordt niet gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, maar wel aan een stoeltje bij Alpine F1. Het Franse Renault dat volgend seizoen haar naam wijzigt in Alpine heeft Fernando Alonso al voor het 2021-seizoen. Wie er naast de Spanjaard komt te zitten is nog niet duidelijk, wel is het team blij met Fransman Esteban Ocon. Zijn landgenoot Pierre Gasly lijkt ook kans te maken op dat stoeltje, maar zegt zelf dat zijn toekomst niet door hem wordt bepaald.

Gasly reed al bij een beter team, Red Bull Racing, maar kon de snelheid en druk van Max Verstappen niet aan. Helmut Marko besloot hem daarom in 2019 tijdens de zomerstop te ruilen voor Alexander Albon, die reed toen bij Toro Rosso (nu AlphaTauri). Ondanks alles lijkt Red Bull tevreden te zijn met Albon, maar ook zijn stoeltje staat onder druk. Alleen lijkt dat stoeltje niet opnieuw te zijn weggelegd voor de Fransman. "Ik ben erg blij met AlphaTauri. Dit seizoen verloopt heel goed. Meer dan 60 punten scoren in 11 races is volgens mij het beste dat het team ooit heeft behaald. Ze doen elk weekend fantastisch werk en daar ben ik erg blij mee."

De motorpartner van AlphaTauri en Red Bull Racing heeft bekend gemaakt te stoppen na het 2021-seizoen, maar voordat dat gaat gebeuren wil het team de beste motor bouwen. Dat ziet er volgens Gasly goed uit. "Het is duidelijk dat er nog een jaar bij Honda is en het ziet er volgend jaar redelijk goed uit wat betreft verbetering en evolutie aan hun kant, dus we zullen zien hoe het gaat. Er waren een paar geruchten, maar het is niet aan mij om dit soort beslissingen te nemen. Red Bull beslist wat er gebeurt met de coureurs en zij zijn degenen die de vragen moeten beantwoorden."

Toekomst bij AlphaTauri

Gasly moet wachten op antwoord van Mateschitz en Marko. "Het is duidelijk dat Helmut degene is die de coureurs intern beheert, en de Red Bull-coureurs. Daar is hij en daar is meneer Mateschitz voor, zij zijn de belangrijkste die overleg plegen en de beslissingen maken. Het betekent in feite dat er opties zijn buiten het team, maar zoals ik al zei, van mijn kant ben ik persoonlijk niet betrokken bij alle discussies, dus ik kan niet echt iets zeggen over alle dingen die zijn gezegd."