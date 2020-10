Romain Grosjean bevestigt vertrek bij Haas

GPToday.net wist eerder al te melden dat beide Haas-coureurs volgend seizoen niet meer bij het team actief zijn. Nu heeft Romain Grosjean zijn vertrek officieel via Facebook bekend gemaakt. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer in de Formule 1-actief gaan zijn in 2021.

De vervanger gaat waarschijnlijk Mick Schumacher. Sergio Perez of Mazepin zijn. Nico Hulkenberg is de laatste optie voor het team.