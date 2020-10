Max Verstappen ziet overstap IndyCar niet zitten: "Hou niet zo van die ovals"

Max Verstappen rijdt voor Red Bull Racing en met de RB16 doet hij dit seizoen mee aan het Formule 1-kampioenschap. De RB16 wordt aangedreven door een Honda-motor, maar de Japanse fabrikant besloot deze maand te stoppen met de samenwerking. Honda stopt na het 2021-seizoen en gaat de mensen gebruiken op andere projecten die op het F1-projcect zaten.

Honda maakte die week ook bekend door te gaan met de IndyCar. Dat is echter een andere afdeling van Honda, die dus gescheiden is van het F1-project Red Bull wil ook z’n afdeling van Honda, maar dan die van de Formule 1. Zo kunnen ze toch gebruik blijven maken van de Japanse krachtbron, maar dan in eigen beheer.

Max Verstappen kreeg in de podcast van het team uit Milton Keynes de vraag wat hij van de IndyCar vond, dit was omdat Verstappen en Sato elkaar ontmoette tijdens de Japanse Grand Prix in 2019. "Ik heb naar de Indy 500 gekeken en het was interessant om te zien hoe ze het doen met strategie en racen. Het is waarschijnlijk best moeilijk voor ze, omdat ze serieus snel gaan."

Verstappen rijdt momenteel in de Formule 1 en daar zit hij goed. Een overstap van de koningsklasse van de autosport naar de IndyCar zit hij zo snel niet zitten. De 23-jarige Nederlander legt uit waarom. "Het is anders, maar het is leuk. Het is leuk om met veel verschillende auto's te rijden, want ik hou niet alleen van de Formule 1. Het is ook goed om met andere auto's te rijden, omdat je anders alleen in een Formule 1-auto rijdt. Maar zie het niet snel gebeuren."

Verstappen rijdt vaak op zijn simulator op ovalen. Hij doet dit vaak met Lando Norris in iRacing, maar of hij dat ook in het echt zou willen. "Ik hou niet echt van ovals. Ik hou wel van de stratencircuits, maar als ik ovals moet rijden doe ik dat het liefst in de simulator", zegt Verstappen.