Lance Stroll testte positief na Eifel Grand Prix in Duitsland

Lance Stroll was afwezig tijdens de Eifel Grand Prix in Duitsland en nu is duidelijk waarom. Het team liet via de kanalen weten dat hij last had van buikgriep, maar daar blijkt nu een verklaring voor te zijn.

Lance Stroll heeft namelijk positief getest op het coronavirus, dat gebeurde wel pas na de Duitse Grand Prix. Lance Stroll zegt dat in een verklaring op Instagram. "Ik wil iedereen gewoon laten weten dat ik onlangs positief heb getest op het Coronavirus na het Eifel GP-weekend", aldus Stroll. "Ik voel me 100% en ben sindsdien negatief getest."

De Canadese coureur legt uit hoe het tot stand kwam: "Om je in te lichten over wat er is gebeurd, kwam ik aan op de Nurburgring nadat ik negatief had getest in de normale tests op donderdag. Zaterdagochtend begon ik me onwel te voelen en werd ik wakker met maagklachten. Ik volgde het FIA-protocol en heb ik mezelf geïsoleerd in mijn camper en ben ik niet de paddock ingegaan. Ik was niet fit om te racen, dus vloog ik zondagochtend vroeg naar huis. Omdat ik me nog steeds ziek voelde, deed ik zondagavond een Covid-test."

De volgende dag kwamen de resultaten naar boven en dat was dus positief. "De volgende dag waren de resultaten positief, dus bleef ik de volgende 10 dagen thuis in isolatie. Gelukkig waren mijn symptomen vrij mild. Ik ben deze week maandag opnieuw getest en mijn resultaten waren negatief. Ik voel me in topvorm en ik kan niet wachten om weer bij het team te zijn en in Portugal te racen."