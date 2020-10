Simone Resta: "Mijn ideeën voor 2021-bolide zullen beperkt blijven"

Het Italiaanse Ferrari zakte dit seizoen ver weg, na een geheime afspraak met de FIA over hun motor. Wat die afspraak precies inhield is niet bekend, maar wel heeft het gezorgd voor een harde klap bij de Scuderia. De coureurs van het team, Sebastian Vettel en Charles Leclerc, kunnen soms niet eens in de buurt komen van de derde kwalificatiesessie, al gaat dat de laatste tijd wel beter.

De Italianen verbeteren de Ferrari continu, maar het lukt ze niet om het grote gat te dichten. Teambaas Mattia Binotto heeft toegegeven dat hij werkt aan een nieuwe motor, maar die is dit jaar niet klaar. Simone Resta denkt dat ook met de nieuwe motor, Ferrari volgend seizoen niet het gat kan dichten met Red Bull Racing en Mercedes. "Ik zal een nieuwe voorvleugel kunnen ontwerpen, maar mijn creatieve autonomie zal beperkt blijven", zei hij tegen Dello Sport.

Omdat de teams maar twee tokens mogen gebruiken volgend seizoen, kan het team niet teveel aanpassen. "Al deze bevriezingen en beperkingen zorgen ervoor dat het voor ons moeilijk zal zijn om het verschil met de leiders die we nu hebben in één seizoen terug te winnen."

Nieuwe updates werken

Tijdens de Grand Prix van Duitsland bracht de Scuderia een nieuwe update mee. De coureur van het team Charles Leclerc zegt tegenover het Duitse RTL dat de updates langzaam helpen om te herstellen. "De wegligging van de auto was redelijk goed", zei hij tegen RTL toen hem werd gevraagd naar de recente upgrades van de Nurburgring. "De kleine updates waren in de goede richting. Het was geen grote stap, maar daar waren we niet eens naar op zoek. Het was een kleine stap in de goede richting."

Ferrari heeft al een voorsprong voor het 2022-seizoen. Het team wist maandag de crashtest te doorstaan. Het was het eerste team, even later volgde Alpine.