Jan Lammers geeft Max Verstappen goede kansen in Portugal: "De meeste sectoren beheerst hij goed"

Aankomend weekend gaan we racen op het Portugese circuit Autódromo Internacional do Algarve. Het circuit is 4,692km lang en is pas sinds 2008 open. Dit circuit stond eigenlijk niet op de Formule 1-kalender, maar door het coronavirus besloot de FOM een nieuwe kalender samen te stellen, met Portugal erop.

Verstappen goed in bochten

Het circuit in Portimão kent veel hoogteverschillen en een bochtige sector. Iets waar Max Verstappen volgens Jan Lammers erg goed is. Max Verstappen laat dit seizoen wel meer goede dingen zien, elke race die hij heeft uitgereden stond hij op het podium. Drie races wist hij niet te finishen. Max Verstappen kan aankomend weekend weer een gooi doen richting de tweede plek in het kampioenschap. Valtteri Bottas bezet momenteel de tweede plaats, maar is niet onverslaanbaar.

De sportief directeur van de Dutch Grand Prix zegt hier het volgende over: "Een van de sectoren op het circuit bestaat uit alleen maar bochten achter elkaar. Hoe je de ene bocht uitkomt, bepaalt hoe je de ander aansnijdt. Daar komt een flink stukje plaatsbepaling en tempoverdeling bij kijken en dat is iets dat Max Verstappen vanuit zijn talent goed beheerst."

Kennis speelt volgens Lammers een belangrijke rol. "Het is een kwestie van weten waar op de baan je het beste kan zitten en een kwestie van weten wanneer je moet remmen en gas geven. Ik denk dat het een voordeel is als je dat goed beheerst", aldus Lammers tegenover RN365.