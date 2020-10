Mercedes over stijgende lijn Red Bull: "Red Bull Racing gaat ons dit seizoen nog voorbij"

De Formule 1 besloot dit seizoen een verbod te leggen op het gebruikmaken van een kwalificatiemodes tijdens de kwalificatie. De motoren werden opgeschroefd voor een kleine 10 minuten en daarna weer naar beneden gezet. Hiermee kon het team extra power vragen van de krachtbron. Mercedes kwam er als eerste mee en later volgde ook Ferrari en Honda. Renault heeft zich nooit echt uitgesproken over een modes voor de kwalificatie, maar zal deze naar verwachting wel hebben gehad.

Mercedes mocht dus niet meer gebruik gaan maken van de ‘party-mode’, waarmee ze Red Bull meestal uit het veld wisten te kegelen. Nu mag dat niet meer en komt de formatie uit Milton Keynes dichterbij. Andrew Shovlin, de track engineer-directeur van Mercedes, kan dat bevestigen.

Mercedes mag nu maar één motorstand gebruiken, de stand waarmee ze gekwalificeerd hebben. Alleen als ze een probleem ondervinden aan de motor, mogen ze de motor terugschroeven, maar niet meer opvoeren. En hoewel Mercedes sinds het verbod op de modes drie van de vier races heeft gewonnen, suggereert Shovlin dat zijn team harder heeft moeten werken om hun voorsprong te behouden. "Red Bull is dichter bij ons gekomen", vertelde hij tijdens F1 Nation-podcast. "Voor de kwalificatie (van de Eifel Grand Prix, red.) deden Lewis (Hamilton, red.) en Max (Verstappen, red.) allebei hun beste tijden in Q2, en als je naar de beste tijden kijkt, zitten de twee heel dichtbij elkaar. Ik denk dat Valtteri een schitterende ronde heeft neergezet toen het echt telde. Ze sluiten ons in de loop van het jaar in. "

Steeds moeilijker voor Mercedes

Op de Nurburgring wist Mercedes opnieuw een 1-2 te behalen, maar dat was niet zo gemakkelijk als vroeger. Verstappen was slechts 0,037 seconden verwijderd van Hamilto’s P2, en Shovlin denkt dat de stijgende lijn van Red Bull Racing een gevaarlijke kan gaan zijn voor Mercedes. "De veranderingen in de motorinstellingen om de kwalificatiemodus te stoppen, hebben hen zeker een stap dichterbij gebracht. Ik denk dat ze zich sneller ontwikkelen dan we op dit moment zijn en dat hebben we progressief gezien. Maar om eerlijk te zijn, hebben we dat de afgelopen jaren gezien. Ze beginnen meestal niet zo sterk als wij, maar ik kan niet echt een jaar bedenken waarin ze aan het eind van het jaar niet dichtbij ons zaten."

Shovlin denkt dat Mercedes het moeilijk gaat krijgen. "Als we zien dat die trend zich voortzet, zullen de resterende races moeilijker worden en zal het moeilijker worden om te proberen de auto's op pole te houden op zaterdag en te winnen op zondag."