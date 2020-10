Olav Mol: "Max Verstappen doet iets wat Hamilton niet kan"

Dat Lewis Hamilton momenteel de nummer 1 coureur is, mag duidelijk zijn. Hij evenaarde tijdens het raceweekend op de Duitse Nürburgring het record van Michael Schumacher, beiden hebben ze nu 91 raceoverwinningen. Ook kan Hamilton dit jaar op gelijke hoogte komen met Schumacher wat betreft het aantal wereldtitels. Schumacher heeft er 7 behaald in zijn carrière terwijl Hamilton er 6 heeft en op weg is naar titel nummer 7.

Voor de dominantie van Mercedes, was Red Bull het Formule 1-veld te baas. Met Sebastian Vettel die vier wereldtitels wist te pakken met het team uit Milton Keynes. Daarna kwam Mercedes met de hybride-motor. Lewis Hamilton heeft er inmiddels zeven seizoenen opzitten bij de formatie geleid door Toto Wolff. Met vijf wereldtitels en op weg naar zijn zesde in zijn achtste seizoen, lijkt hij voor velen de beste coureur ter wereld. Alleen denken Ziggo Sport-commentators Jack Plooij en Olav Mol daar anders over.

Voor Jack Plooij, of hij nu wel of geen 'oranje bril' op heeft, blijft Max Verstappen de beste coureur van de huidige grid. "Lewis is momenteel nummer 1, maar Max Verstappen kan nummer 1 worden als hij het beste materiaal heeft", begint Jack Plooij bij F1 aan Tafel.

Frans Verschuur gaf ook zijn mening en kwam direct met een antwoord. "Naar mijn mening is Verstappen beter, maar hij heeft de spullen niet. Dat hebben we al heel lang bij Fernando Alonso gezien, dus ik hoop dat Max niet hetzelfde overkomt. Lewis zal hem echter nooit naast zich willen hebben", vult teambaas Frans Verschuur aan.

Olav Mol over Verstappen

Olav Mol vergelijkt meteen de twee coureurs. Hij denkt dat Max dingen doet, die Hamilton niet kon doen. "Toen Hamilton net naar Mercedes ging, deed Hamilton niet wat Max nu doet. In de periode dat Sebastian Vettel bij Red Bull reed en 4 wereldtitels pakte, lukte het Hamilton niet om het vuur in zijn schenen te steken. Maar vanaf het moment dat die auto het sterkst was, was Lewis dat ook. Ik weet zeker dat hij één van de allerbeste is", aldus de Ziggo-commentator.