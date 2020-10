Charles Leclerc over 2021: "Hebben een wonder nodig om goed te presteren met de Ferrari"

Het gaat al een tijdje niet goed bij Ferrari. De Italiaanse grootmacht heeft na een geheime afspraak met de FIA niets meer in te brengen in het kampioenschap. Vaak kunnen de coureurs niet eens de derde kwalificatiesessie halen en op racepace worden ze door iedereen voorbijgereden. Er is dus paniek bij de Scuderia en dat bevestigde een gerespecteerde Italiaanse journalist, maar heeft zijn uitspraak over de band tussen Resta en Binotto ingetrokken.

Alberto Sabbatini, de hoofdredacteur bij Autosprint, had geruchten over "kleine onenigheden" tussen teambaas Mattia Binotto en ontwerper Simone Resta gemeld. Maar hij zegt nu: "Resta heeft geen ruzie met Binotto. Dit is verkeerd begrepen. Als er enige spanning tussen hen was, denk je dan dat Binotto Resta zo'n strategisch belangrijke taak zou toevertrouwen als het finaliseren van de auto?"

Resta zei een paar dagen geleden dat Ferrari heeft besloten om zijn beperkte ontwikkelings-tokens voor 2021 te besteden aan het herontwerpen van de achterkant van de huidige auto. De ontwerper werd deze zomer over gehaald van Alfa Romeo om Ferrari terug aan de top te krijgen.

Geen goed gevoel Leclerc

Charles Leclerc, de jonge coureur van Ferrari, waarschuwt dat het oplossen van problemen van het team uit Maranello tijd zal vergen. "Er zal geen snel herstel zijn voor Ferrari", vertelde de beste coureur van het team aan de kranten Die Welt en La Repubblica. Leclerc zei: "Een deel van mijn taak is om te helpen deze moeilijke fase zo kort mogelijk te houden. Maar qua prestaties zal het in 2021 moeilijk zijn om wonderen te verrichten met deze auto."