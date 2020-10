Concept kalender 2021 met Zandvoort op 2 mei en Bahrein als opener

Het 2020-seizoen is nog niet eens over en toch hebben we het al over 2021. De kalender is namelijk gelekt en de Spaanse motorsportsite SoyMotor heeft de kalender weten te bemachtigen. We zullen beginnen in Bahrein en eindigen in Abu Dhabi op 5 december.

Het is geen geheim dat de FOM naar 25 races toe wil, maar dat moet dan voor de teams ook haalbaar zijn. Dit seizoen kreeg een rare wending door het coronavirus, maar kende al verschillende nieuwe circuits op de kalender en een oude bekende keerde terug. Zandvoort wist een plekje te bemachtigen op de 2020-kalender en zo ook Vietnam met een nieuw stratencircuit. Toen kwam het coronavirus om de hoek kijken en werden races uitgesteld of gecanceld. Hierom besloot de FOM een nieuwe kalender te maken voor dit seizoen. Oude circuits keerden terug, zoals Portimao het circuit waar we komend weekend op gaan racen.

Jack Plooij vertelde bij Ziggo Sport dat hij zeker wist dat het Formule 1-seizoen in Australië gaat starten, maar Soymotor.com denkt daar anders over. We gaan namelijk starten in Bahrein op 14 maart. De tweede races is dan meteen een nieuw circuit, namelijk het stratencircuit van Vietnam op 28 maart. Op 2 mei komen de Formule 1-coureurs en hun teams naar Zandvoort, het seizoen wordt afgesloten zoals gewoonlijk in Abu Dhabi op 5 december.

De voorlopige kalender volgens Soymotor:

14 maart – Bahrein

28 maart – Vietnam

11 april – China

25 april – Azerbeidzjan

2 mei – Nederland

9 mei – Spanje

23 mei – Monaco

6 juni – Canada

20 juni – Oostenrijk

27 juni – Frankrijk

11 juli – Groot Brittannië

25 juli – Hongarije

29 augustus – België

5 september – Italië

19 september – Rusland

26 september – Singapore

10 oktober – Japan

24 oktober – Australië

7 november – VS

14 november – Mexico

28 november – Saudi-Arabië

5 december – Abu Dhabi

De kalender zal zeker onder voorbehoud zijn, want het coronavirus is dan hoogstwaarschijnlijk nog niet verdwenen. Ook zullen er reservecircuits klaarstaan om races op te vangen of we krijgen twee raceweekenden op één circuit.