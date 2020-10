Andreas Seidl over huidige vorm McLaren: "Zijn zeker niet blij"

McLaren was een zeer grote verassing aan het begin van het seizoen. Het team wist dichtbij de twee beste teams te komen. De derde plek in het constructeurskampioenschap was het doel, maar na een paar matige races de laatste tijd lijkt die doelstelling steeds moeilijker haalbaar.

Momenteel staat het team vierde op vier punten van Racing Point, die 120 punten hebben. Het zou een beloning zijn voor het team uit Woking om op de derde plek te eindigen, want een aantal jaren geleden ging het niet zo goed voor het team. Mede door een reorganisatie binnen het team, kon het team weer meedoen met de top. Andreas Seidl, teambaas van het team, heeft een balans opgemaakt van de huidige stand van zaken. “We zijn zeker niet blij, want we willen dit gevecht om de derde plaats zo lang mogelijk levend houden. Uiteindelijk moeten we met de auto de volgende stap zetten.”

Nieuwe neus zorgt voor grote verandering

Het team moest een verandering door gaan voeren en koos voor een nieuwe neus op de MCL35. “De introductie van deze nieuwe neus aan de voorkant was natuurlijk een grote verandering in termen van het concept van de auto en we hebben deze uitdaging niet onderschat. Wij geloven dat dit concept ons meer potentieel geeft in de toekomst en het is nu belangrijk als team, tussen het raceteam en degene thuis die de ontwikkeling volgt, dat we de juiste analyses en de juiste conclusies maken om dit potentieel ook in werkelijkheid te verkrijgen, in termen van rondetijd.”