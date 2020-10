Hamilton over zijn dominantie: "Mensen hebben een verkeerd beeld"

Door de dominantie van Mercedes in de afgelopen zeven jaar, komen er steeds meer kritische geluiden dat Lewis Hamilton alleen kan winnen door te rijden in de snelste wagen. In een interview met Motorsportweek vertelt de Brit dat de rijder belangrijker is dan misschien in eerste instantie wordt gedacht.

Door zijn recordjacht en te weinig weerstand van zijn teamgenoot of andere concurrenten, hoort Hamilton vaak negatieve opmerkingen over zijn prestaties. De Mercedes-coureur zegt hierop: "Het zijn niet de leukste dingen om te horen. Ik ben er niet boos over. Ik wil alleen tegen diegenen zeggen dat ze niet veel van de dingen afweten. In het algemeen krijgen mensen een verkeerd beeld als ze niet volledig op de hoogte zijn."

Volgens de zesvoudig kampioen is samenwerken een belangrijke factor om succes te behalen. "Ik kon Mercedes niet aan de top brengen, Michael Schumacher kon dat niet met Ferrari. Hoezeer ik respect voor hem heb en een legende is. Het was niet alleen hem. Het was de samenwerking."

De rijder speelt daarin een grote rol volgens de Mercedes-coureur. "Als coureur sta je aan het roer met de steun van ongelooflijke slimme techniek. De computer vertelt hoe de auto is gebouwd, maar kan niet simuleren hoe een auto aanvoelt. Onze taak als rijder is om het team in de juiste richting te sturen.'