Spa-Francorchamps gaat verbouwen: 80 miljoen en vooral grindbakken!

Het circuit van Spa-Francorchamps wordt de komende jaren flink onder handen genomen. De verbouwing zal rond de 80 miljoen euro gaan kosten en zorgt er onder meer voor dat vooral uitloopstroken van asfalt vervangen worden door grindbakken!

Dat is te zien in een filmpje dat het circuit naar buiten heeft gebracht, dat hieronder is te zien. En zoals het de Belgische inwoners van Wallonië goed betaamt, de regio waarin Spa valt - is het uiteraard alleen ondertiteld in het Frans.

Volgens berichten zijn de veranderingen vereist door FIM, de internationale organisatie van motoren, voorafgaand aan de race in Spa in 2022 van een Endurance race voor het kampioenschap. Formule 1-fans mogen ook blij zijn dat de circuitwijzigingen een gedeeltelijke verwijdering van de asfaltzones bij La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes en Stavelot omvatten en worden vervangen door grind.

Een van de belangrijkste verbeteringen op het gebied van veiligheid is de toevoeging van een nieuwe tribune op de top van Raidillon, die zorgt voor meer uitloop op de plaats van de fatale crash van Anthoine Hubert in 2019.