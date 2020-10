Lando Norris moet online uitzending stoppen van F1-officials

Voor menig coureur was het een troosteloze dag op de Nürburgring. Beide trainingen werden afgelast omdat de helikopter door slecht weer niet kon opstijgen. Lando Norris besloot toen maar tijdens de werkloze uurtjes live online te gaan op zijn Twitch-account.



Met Carlos Sainz startte Norris de uitzending om een beetje lol te maken. Na enige tijd kwamen teamleden binnen en zeiden om offline te gaan. "Wat,?" zei de 20-jarige vol verbazing. Zijn teamgenoot ging de confrontatie een beetje uit de weg en zei gedag met een 'adios' tegen de fans die keken.

Norris was nog steeds aan het streamen en in de war waarom de organisatie vroeg om er mee te stoppen. Op de achtergrond was ook iets te horen over 'uitzendrechten'. Een beetje terughoudend zei de Brit alsnog gedag tegen zijn kijkers.



Natuurlijk heeft de F1 niet echt een reden om boos te worden over deze stream. Behalve als de McLaren-rijders bepaalde uitspraken zouden doen die gevoelig liggen voor de organisatie. Maar dat gebeurt zelden tijdens een F1-weekend.

Het is tevens algemeen bekend binnen de Formule 1 dat Norris online te volgen is. De ene keer racet de Brit op iRacing met Max Verstappen. De andere dag speelt de McLaren-coureur met vrienden Warzone. En tijdens het gamen, houdt de jonge coureur via de chat contact met zijn achterban.