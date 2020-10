Ook tweede vrije training Eifel Grand Prix afgelast

Net als de eerste vrije training is ook de tweede vrije training voor de Eifel Grand Prix uitgesteld. Tot 16:00 uur lokale tijd zal er niet gereden worden, omdat de helikopters niet kunnen vliegen. Die zijn nodig om coureurs naar een ziekenhuis te brengen in het geval van een flinke crash.

Doordat de omgeving van de Nurburgring nog altijd erg mistig is kunnen deze niet opstijgen. Mocht er om 16:00 uur wel gereden worden blijft er slechts 30 minuten training over.

Update 16:00

De FIA heeft bekend gemaakt, net als tijdens de eerste sessie, dat ook de tweede training is afgelast. De weersomstandigheden zijn niet verbeterd dus de heli's kunnen niet vliegen. Morgen om 12:00 uur is de derde training, waarbij een nieuwe poging wordt gedaan in de hoop dat het weer beter is dan vandaag.