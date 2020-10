'Alfa Romeo kondigt Mick Schumacher en Kimi Raikkonen morgen aan voor 2021'

De Formule 1 gonst van de geruchten dat het 2021-racedebuut van Mick Schumacher dit weekend op de Nurburgring zal worden bevestigd. De 21-jarige leider in de Formule 2-serie maakt vrijdag zijn F1-debuut tijdens een Grand Prix weekend voor Alfa Romeo, door achter het stuur van de auto van Antonio Giovinazzi te kruipen tijdens de eerste vrije training.

De officiële fanclub van Mick's beroemde vader Michael Schumacher zit in volle spanning. Fanclubvoorzitter Reiner Ferling vertelde aan RTL: "Als het waar is dat Mick volgend jaar in de Formule 1 zal racen, worden het weer gouden tijden voor ons."

Op dit moment hoopt Mick Schumacher dat het niet regent op de kille Nurburgring. De weersvoorspellingen zeggen echter dat er regen gaat vallen, zoals vaak het geval is in de Eifel: "Hopelijk wordt het niet zo nat dat we helemaal niet naar buiten kunnen. Anders wordt er meer gewacht."

Alle ogen gericht op Mick

Schumacher zei dat hij weet dat het een belangrijke week voor hem is. "Het is de eerste keer dat ik voor de grote ogen van alle teambazen ga rijden, alle CEO's, alle teams."

In Duitsland en ook Zwitserland - waar Alfa Romeo is gevestigd - hebben betrouwbare bronnen gezegd dat morgen de officiële bevestiging komt van het F1-debuut als racecoureur van Mick Schumacher. Hij heeft voor 2021 een deal met Alfa Romeo.

Kimi Raikkonen wordt naar verwachting zijn teamgenoot van Mick Schumacher. Raikkonen rijdt sinds 2001 in de Formule 1 en reed dus tegen de vader van Mick, en was diens opvolger bij Ferrari toen Schumacher in 2006 stopte met F1 bij Ferrari. Raikkonen heeft Alfa Romeo-teambaas Vasseur laten weten zijn optie te willen lichten en nog een jaar actief te willen zijn in de koningsklasse.