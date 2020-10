Christian Horner: "Voor Kerstmis nemen we een beslissing over onze coureurs!"

Al weken gaat het over de coureurs van Red Bull Racing en AlphaTauri voor 2021. Max Verstappen en Pierre Gasly zijn zeker van hun stoeltjes, maar hun teamgenoten zijn dat allerminst door tegenvallende resultaten. De namen die genoemd worden bij Red Bull zijn vooral Perez en Hulkenberg, terwijl Tsunoda lange tijd de belangrijkste kandidaat was om Kvyat op te volgen.

Red Bull-teambaas Horner zei dat hij de voorkeur heeft dat Albon bij Red Bull blijft en ook Gasly blijft zitten: "Alle coureurs hebben meerjarige contracten en het is aan het team om de optie voor die coureurs op zich te nemen."

"Wat Pierre Gasly betreft; hij doet geweldig werk bij AlphaTauri, hij past goed bij dat team, ze vinden het leuk om hem in het team te hebben en hun ambities voor een team zijn veranderd, dus ze hebben een ervaren, competitieve coureur nodig."

"Onze bedoeling is absoluut om onze huidige coureurs te behouden. Het heeft onze voorkeur dat Alex bij Red Bull blijft. Het is onvermijdelijk dat je je bewust moet zijn van de andere opties die er zijn, maar het is onze absolute voorkeur en waarschijnlijkheid dat we de bestaande coureurs behouden."

Voor Kerstmis een beslissing

Over wanneer er een beslissing zou worden genomen over Albon en Gasly, grapte Horner aanvankelijk: "Het zal zeker voor Kerstmis zijn!"

Vervolgens voegde hij eraan toe: "Het is duidelijk dat alle coureurs meerdere jaren onder contract staan ​​bij Red Bull, dus er zijn punten in hun contracten met verschillende tijdstippen en bepalingen, maar het zal zeker later in de herfst zijn. Nogmaals; het is onze bedoeling om Alex te behouden, hij doet het goed, hij hoeft alleen maar voort te bouwen op het soort prestaties dat hij in Mugello heeft neergezet en die ontwikkeling uiteraard voort te zetten."