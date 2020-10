Jenson Button: "Hamilton zou liever van Verstappen of Leclerc winnen"

Lewis Hamilton is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel en het record van Michael Schumacher met 7 wereldtitels te evenaren. De wereldkampioen doet dit in een auto die dominant is, waardoor hij relatief weinig concurrentie heeft. Volgens voormalig teamgenoot Jenson Button is dat wat de Mercedes-coureur zegt.

Hamilton staat aan de vooravond van een nieuwe wereldtitel. Zijn voorsprong op het wereldkampioenschap op teamgenoot Valtteri Bottas is geruststellend. Eigenlijk heeft Hamilton dit jaar nauwelijks concurrentie gehad, mede doordat Red Bull Racing niet de wagen heeft geleverd aan Max Verstappen. De Nederlander kan daardoor niet meedoen om de titel en Valtteri Bottas is niet constant genoeg om het zijn teamgenoot Hamilton moeilijk te maken.

Hamilton evenaarde bijna het aantal Formule 1-overwinningen van Schumacher, Hamilton heeft nog één overwinning nodig en dan staan ​​er 91 overwinningen achter zijn naam, net zoveel als Schumacher. Button denkt dat Hamilton blij is met de recordjacht maar er ontbreekt nog iets. Button zegt tegen Sky: "Ik ken Lewis, hij houdt ervan om te winnen, hij is absoluut een winnaar en hij is zeer bekwaam, maar ik weet dat hij nu niet zoveel zal genieten van winnen als hij zou hebben gedaan als hij sterke concurrentie heeft."

"Als Charles Leclerc of Sebastian Vettel of Max Verstappen een goede wagen hadden om het Lewis moeilijk te maken, denk ik dat hij daar veel meer plezier aan zou beleven. Of als hij tegen Michael Schumacher kon strijden en hem kon verslaan, dat zou meer voor hem betekenen. Het is een lastig iets omdat je elke overwinning behaalt die je kunt pakken, maar je wilt dat de concurrentie je uitdaagt voor die overwinning."