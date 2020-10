Red Bull Racing gaf 260 miljoen euro uit in 2019

Red Bull Racing heeft in 2019 260 miljoen euro uitgegeven aan het Formule 1-programma. Dat is duidelijk geworden nadat de accountants van het bedrijf de documenten hebben gepubliceerd. In vergelijking met 2018 is dat een lichte daling, toen men 265 miljoen euro uitgaf aan een compleet seizoen F1.

Zowel in 2018 als in 2019 leverde die uitgaves Red Bull een derde plaats in het constructeurskampioenschap op achter Mercedes en Ferrari. In 2020 zal men naar verwachting hetzelfde uitgeven, maar wel als tweede eindigde in het teamkampioenschap aangezien Ferrari een flinke terugval heeft gemaakt in haar prestaties.

Gedurende deze tijd veranderde Red Bull van motorleverancier. Nadat het team eerder klant was bij Renault, nam het team in 2019 de levering van fabrieksmotoren over van Honda, wat een aanzienlijke kostenbesparing zou zijn geweest voor Red Bull.

De uitgaven van het Oostenrijkse team waren aanzienlijk hoger dan het budgetplafond van 125 miljoen euro dat wordt opgelegd vanaf het F1-seizoen 2021. Er zullen echter veel belangrijke uitzonderingen zijn op de nieuwe bestedingslimiet, waaronder de salarissen van coureurs en managers, ontwikkeling van motoren, reizen en accommodatie, plus marketing- en horecakosten.

In zijn commentaar op de rekeningen zei teambaas Christian Horner: "Onze kosten blijven onder controle en het team is zich ervan bewust dat er aanpassingen nodig zijn voor de nieuwe financiële regelgeving van de FIA ​​die in 2021 van kracht wordt."