Ralf Schumacher: "Zou me verbazen als Mick volgend jaar geen F1 rijdt"

Ralf Schumacher kan zich niet voorstellen dat zijn neef Mick Schumacher volgend jaar niet op de Formule 1-grid zal staan. Voorafgaand aan zijn F1-debuut op vrijdag voor Alfa Romeo op de Nürburgring, bereidde de 21-jarige Mick Schumacher zich woensdag voor in Fiorano aan het stuur van een Ferrari uit 2018.

Ook in actie waren collega Ferrari-junioren Callum Ilott en Robert Shwartzman, maar Ferrari's Laurent Mekies ontkende dat het een 'shoot-out' was voor een F1-stoeltje voor 2021.

Ralf Schumacher, wiens broer Michael de vader is van Mick, denkt dat de jonge Duitser sowieso de grootste favoriet is. Tegen Sky Duitsland zei Ralf: "Zijn leercurve gedurende het jaar was veelbelovend. Ik kan me niet voorstellen dat Mick volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt. Hij heeft gedurende meerdere jaren en in verschillende categorieën laten zien dat hij één van de beste is, dus het is duidelijk dat hij de potentie heeft om in de F1 te rijden."

RTL-presentator Florian Konig is het met Ralf eens dat Schumacher's Nürburgring-uitje een vrij duidelijke indicatie is dat hij volgend jaar bij Alfa Romeo zal racen.

Een andere Duitse commentator van Sky Deutschland, Sascha Roos, is het daarmee eens: "Als Mick het niet verprutst, zal hij dit jaar in de top drie van de Formule 2 staan. Het zou dan buitengewoon ongebruikelijk zijn om zo'n coureur nog een jaar te parkeren. Ik denk dat de kans dat hij voor Alfa Romeo gaat rijden meer dan groot is."