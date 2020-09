Max Verstappen: "Hebben kunnen bewijzen dat Mercedes wel te verslaan is!"

Max Verstappen reed een stabiele wedstrijd en finishte op de tweede plek. De Nederlander mocht vanaf de tweede plek van start gaan, maar werd al snek ingehaald door Valtteri Bottas. Lewis Hamilton was de man vanaf pole, maar kreeg in de wedstrijd een tijdstraf van tien seconden vanwege een proefstart op een verkeerde plek.

Max Verstappen benutte de tijdstraf van Hamilton en kwam op de tweede plek. Zijn engineer vertelde hem over de situatie in de wedstrijd en de afstand naar Valtteri Bottas. De 22-jarige Limburger had daar een simpel antwoord op; "Ik rij mijn eigen wedstrijd."

Problemen met balans

Even na de race kwam Verstappen voor een interview en zei het volgende over de race in Rusland. "Het was een interessante race. De eerste bochten waren lastig, gelukkig overleefde ik die zonder problemen. Op de mediums waren we wat trager en ik had problemen met de balans. Op de harde band waren we wat competitiever, daar was ik blij mee. Wij hebben kunnen bewijzen dat Mercedes wel te verslaan is en dat is natuurlijk goed. Ik ben erg blij met de tweede plaats hier in Sotsji."

Max Verstappen kwam uit een mindere periode, want de Nederlander kon de afgelopen twee races niet eindigen. Om nu weer met een podiumplek te beginnen, daar is de Nederlander blij mee. Hij reed gewoon zijn eigen race: "Ik probeerde gewoon mijn eigen race te doen. Ik ben erg blij met de tweede na twee DNF's."

Moeilijke race Albon

Zijn teamgenoot Alexander Albon had het erg moeilijk. De jonge coureur reed vorige race nog op een podiumplek, maar had dit weekend veel moeite met de race. Albon moest van ver komen, maar kon zich niet naar voren rijden. Hij was tevens twee seconden langzamer dan Max Verstappen, iets waardoor de kritiek weer zal toenemen.