Norris gaat met nieuwe neus McLaren racen in Rusland

McLaren heeft bevestigd dat het nieuwe neusconcept tijdens de kwalificatie in Sochi op de wagen van Lando Norris zat. Tijdens de Grand Prix van Rusland zal Norris ook ermee racen. Het nieuwe ontwerp werd vrijdag voor het eerst uitgeprobeerd door Carlos Sainz in Mugello, en de laatste test werd afgelopen vrijdag door Norris uitgevoerd tijdens de vrije trainingen. Het maakt deel uit van een breder pakket updates dat het in Woking gevestigde team stap voor stap introduceert.

De 20-jarige Norris reed vrijdag ook met een standaard set-up, een strategie die volgens hem ook gedeeltelijk was om het risico van beschadiging van de nieuwe onderdelen te vermijden. Ondanks een gebrek aan reserveonderdelen die problemen veroorzaken als er schade wordt opgelopen, heeft McLaren uiteindelijk besloten om de nieuwe specificatie uit te voeren.

De nieuwe neus, die een gelijkenis vertoont met het neusontwerp dat Mercedes al een tijdje gebruikt en vervolgens werd overgenomen door onder meer Racing Point en Renault, heeft een smallere ophanging onder de neusstructuur die zorgt voor de verbinding met de voorvleugel. In Sochi heeft McLaren ook nieuwe bargeboards en sidepod deflectors geïnstalleerd.

Zomaar besloten

Teambaas Andreas Seidl zei tegen Sky F1: "We hebben van de ene op de andere dag enkele wijzigingen aan de auto aangebracht, dus hopelijk kunnen we de volgende stap maken op het gebied van prestaties. We besloten om vrijdagochtend met Lando door te gaan met het nieuwe neusconcept, met als doel dit door te zetten in de kwalificatie en de race hier in Rusland. Aan de kant van Carlos hebben we besloten om bij het oude concept te blijven."

"Deze nieuwe neus maakt deel uit van een breder pakket dat we geleidelijk stap voor stap proberen te introduceren, dus de volledige winst van deze neus is er nog niet. Toch is het belangrijk dat we zoveel mogelijk gegevens verzamelen, zo vroeg mogelijk, en daarom hebben we besloten om beide auto's te splitsen. Tegelijkertijd is het momenteel een grote logistieke uitdaging, het aantal onderdelen is vrij laag op de nieuwe neus. Daarom gaan we op deze manier vooruit."