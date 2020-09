Grand Prix van Australië geen openingsrace in 2021

Er zijn grote twijfels of de Grand Prix van Australië in 2021 terugkeert naar de F1-kalender. De stad zit momenteel in een zeer controversiële lockdown om het coronavirus te elimineren. Donderdag waren er 14 nieuwe gevallen.

Nu de komende grote finale van het Australische voetbal voor de eerste keer ooit uit Melbourne is verhuisd, lijkt het twijfelachtig dat de deelstaatregering onder leiding van Daniel Andrews de Formule 1 in maart in Albert Park zou laten racen.

Het gerucht gaat dat de eerste F1-kalender van 2021, die binnenkort wordt onthuld, Bahrein als seizoensopener zal bevatten. Een populaire jaarlijkse ondersteuningsrace bij de Grand Prix van Australië is de binnenlandse V8-supercars-serie, en CEO Sean Seamer geeft toe dat er een vraagteken hangt boven het 2021 F1-evenement.

"Net als iedereen wacht ik op de bevestiging dat het evenement doorgaat", zei Seamer. "Van daaruit gaan we uitzoeken wat we gaan doen. Het eerste dat we moeten doen, is het evenement bevestigd krijgen."