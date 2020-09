F1-coureurs schreven brief aan de FIA

Meerdere F1-coureurs hebben een brief gestuurd naar de FIA na de recente race op Mugello. Het volgt op kritiek van topcoureurs, waaronder Lewis Hamilton, over de gevaarlijke herstart na de Safety Car. Daarbij wordt de FIA ook beschuldigd dat de veiligheid minder van belang is dan de show, en dat er dus verkeerde keuzes worden gemaakt door onder andere wedstrijdleider Michael Masi.

Twaalf coureurs kregen een berisping van de FIA voor de crash, en de eerste die werd genoemd was Alex Albon. De Red Bull-coureur geeft uitleg over de vermeende brief: "We hebben ze een brief gestuurd met onze reactie, omdat het duidelijk is dat er niets vreemds of fouts was aan wat ik deed."

Albon verwijst hiermee naar de Grand Prix Drivers Association, de vereniging waar alle coureurs in zitten. Hij wilde verder geen namen noemen van andere coureurs maar Bottas en Hamilton zouden ook hun mening kenbaar hebben gemaakt.

"Ik kan geen van de coureurs de schuld geven van wat er is gebeurd", voegde Albon eraan toe.