Max Verstappen krijgt nieuwe Honda-motor voor Russische Grand Prix

Max Verstappen viel twee weken geleden in Mugello uit nadat hij werd aangereden door auto's achter hem, maar als hij had kunnen blijven rijden was hij sowieso uitgevallen door de problemen met de Honda-motor. Dit tot grote frustratie van de Nederlander die ook op Monza problemen kende met zijn Honda-motor. Nu bijna twee weken later heeft Honda het onderzoek afgesloten en maatregelen genomen.

Geen gridstraf Verstappen

Er zijn verschillende factoren waardoor Verstappen problemen kreeg aan zijn motor. Honda heeft langdurig onderzoek verricht en maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. The Race meldt nu dat uit dit onderzoek ook is gebleken dat verschillende motoronderdelen nog bruikbaar zijn en de rest van het seizoen onderdeel van het materiaal zullen blijven, dus in de cyclus blijft van gebruikte onderdelen.

Max Verstappen kan indien nodig deze onderdelen opnieuw laten monteren zonder daar een gridstraf voor te krijgen. De Nederlander begint het weekend in Rusland met een gloednieuwe krachtbron en hij is niet de enige.

Motorwissel AlphaTauri gepland

Ook AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat krijgen een nieuwe motor in hun auto. De motorwissel voor de AlphaTauri-rijders is echter gepland en staat los van die van Verstappen. Voor geen van de coureurs betekent deze wijziging gridstraffen, omdat ze het maximale aantal componenten nog niet hebben overschreden. Ze zitten echter allemaal op hun limiet, dus er zullen consequenties zijn voor toekomstige nieuwe onderdelen, waar Verstappen nog bruikbaar materiaal heeft.