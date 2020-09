Sebastian Vettel: "Ik verwacht geen grote sprongen van Aston Martin

Sebastian Vettel zegt dat hij geen grote sprongen verwacht als hij in 2021 bij Aston Martin komt. Velen zien de transfer van de viervoudige wereldkampioen in 2021, die door Ferrari de wacht werd aangezegd, als een meesterlijke zet.

Racing Point verzekert zich van een meervoudig wereldkampioen terwijl het een nieuwe naam krijgt (Aston Martin), en Vettel verhuist naar een team dat niet alleen wordt ondersteund door miljardair-eigenaar Lawrence Stroll, maar ook door Toto Wolff die een minderheidsbelang heeft in Aston Martin.

Transparantie en geduld

De 33-jarige Vettel vertelde Sport Bild dat hij blij is met zijn beslissing. "Transparantie en openheid zijn dingen die ik belangrijk vind - dat er duidelijk werd aangegeven wat mogelijk is en wat niet. Er is ambitie en er zijn doelen nodig, en de doelen die Lawrence Stroll heeft zijn afgestemd op de mijne. Dit verbindt ons. Hij heeft een duidelijk idee van wat hij wil bereiken, en daar was ik erg van onder de indruk.

"Maar het is duidelijk dat er niet meteen grote sprongen gemaakt zullen worden."

Voorlopig zegt de Duitser dat hij geduld heeft. Vettel: "Ik ben nog niet betrokken bij Racing Point en neem geen deel aan vergaderingen om de nieuwe auto te ontwikkelen. Ik mag dat niet eens doen, ik ben nog steeds een werknemer van Ferrari."

Vergelijking met Schumacher

Vergelijkbaar met het pad van zijn mentor en landgenoot Michael Schumacher, slaagde Vettel aanvankelijk met Red Bull (Schumacher met Benetton), stapte over naar Ferrari en helpt nu bij het opbouwen van een nieuw topteam (Schumacher met Mercedes).

Vettel houdt niet van de vergelijking. "Ik denk niet dat zulke vergelijkingen helpen. Je kunt mijn situatie niet vergelijken met die van Michael destijds. Ten eerste was het een andere tijd. Ten tweede is het een ander team met andere eisen."

"Het belangrijkste was dat Michael een andere leeftijd had toen hij bij Mercedes kwam en daarvoor had hij een pauze van drie jaar genomen. Ik zit er middenin en wissel gewoon van team", aldus Vettel.