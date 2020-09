Abiteboul over verbod Party Mode: "Alleen de eerste ronde zie je verschil"

Middenin het F1-seizoen van 2020 kwam er ineens een bericht dat de Party Mode verboden zou worden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit in België van start ging, maar dat werd uiteindelijk een week later in Italië tijdens de Grand Prix in Monza.

De teams hadden de hoop dat het veld dichterbij het dominerende Mercedes zou komen. Het Duitse team lachte het verbod vooraf al weg omdat het uitlegde dat het niets zou uitmaken. Daar lijkt de leiding van Mercedes enigszins gelijk in te krijgen en ook de andere teams geven dat nu toe.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul is van mening dat het Party Mode-verbod de teamhiërarchie niet heeft veranderd in de Formule 1. Tegen Auto Motor und Sport zei de Fransman: "De pikorde is nog steeds hetzelfde. Ik zie eigenlijk maar één verschil en dat is de eerste ronde en de ronden na de herstart. De verschillen zijn nu niet zo groot, maar de grid is verder hetzelfde gebleven."

Renault is van zijn kant tevreden met het seizoen 2020 tot nu toe, omdat het de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen heeft afgezwakt. De toekomst ziet er nu ook rooskleuriger uit: Renault heeft zich gecommitteerd aan de nieuwe Concorde-overeenkomst en heeft zich verbonden om voor 2021 en daarna door te gaan in de F1 onder de naam Alpine.