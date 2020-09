Renault is bereid om zich aan te passen aan lastige Fernando Alonso

Fernando Alonso voegt zich vanaf 2021 weer bij het Renault-team. De Spanjaard zal Daniel Ricciardo gaan vervangen, die op zijn beurt vertrekt naar McLaren. Het zal moeten blijken of de komst van Alonso naar Renault goed nieuws is voor Esteban Ocon. De jonge Franse coureur heeft dit jaar namelijk al moeite om naast Ricciardo goede prestaties neer te zetten.

Renault-teambaas Abiteboul zegt hierover: "Daniel is een erg sterke coureur. Hij is dit jaar nog sterker geworden omdat de auto en de samenwerking met de engineers beter is. Esteban komt langzaam terug na een jaar niet te hebben geracet en hij is niet zo ver van Daniel als het lijkt. Hij maakte een fout in Mugello, maar het laat me zien dat hij aanvalt en meer wil, wat ik verkies boven een coureur die gewoon de status quo en de teamhiërarchie accepteert."

Aanpassen op Alonso

De inkomende Alonso is echter een notoir moeilijk personage, maar Abiteboul zegt dat hij klaar is voor de Spanjaard. Abiteboul: "We zijn erop voorbereid en we zullen ons erop aanpassen. Ik neem aan dat onze auto er volgend jaar nog beter uit zal zien, en wanneer Fernando de vooruitgang ziet, zal het de racer in hem wakker maken."

"Waar we zeker moeten verbeteren, is de uitvoering. We weten van Fernando dat hij geen fouten maakt, dus we zullen geen excuses hebben."