Kevin Magnussen weet welke coureurs met Haas praten om zijn stoeltje

Kevin Magnussen heeft de kandidaten genoemd die zijn stoeltje bij Haas voor 2021 zouden kunnen overnemen. De Deen is geliefd bij het Amerikaanse team en blij bij Haas, en wordt verondersteld zich in een comfortabelere positie te bevinden dan zijn teamgenoot Romain Grosjean.

Toch maakt het enorme aantal kandidaten dat hem mogelijk kan vervangen hem nerveus. De 27-jarige Deen zegt tegen Ekstra Bladet: "Ik zou liever in een volkomen veilige positie zitten met een getekend contract. Al het andere zou raar zijn, maar ik ben gegroeid in het team en ik neem het zoals het komt."

"Ik weet dat deze dingen op de achtergrond spelen en er is druk, maar ik kan me nu beter concentreren op de taak die ik heb. Ik kan beter mijn best doen onder deze druk en ik geniet ervan. In het verleden was ik er echt door geraakt en liet ik het mijn prestaties beïnvloeden, maar daar ben ik veel beter in geworden."

10 kandidaten

Teambaas Gunther Steiner zei onlangs dat er tot tien alternatieve kandidaten zijn voor 2021, en hij sloot niet uit dat hij beide huidige coureurs zou vervangen. Magnussen is zich ervan bewust dat zijn stoeltje aantrekkelijk is: "Het is duidelijk een meer competitieve coureursmarkt als je ziet wie er beschikbaar zijn. Je hebt Perez en Hulkenberg en dan de Ferrari-juniorcoureurs zoals Schumacher en Shwartzman en Ilott. Ze hebben die Ferrari connectie en wij zijn een Ferrari team samen met Alfa Romeo."

"Het betekent dat er een redelijk aantal kandidaten voor onze stoeltjes beschikbaar is en graag hier zou willen komen rijden."

Maar hij is er ook van overtuigd dat Haas zijn bijdrage aan het team erkent als een feitelijke leider. "Het is belangrijk als coureur om het team te wijzen in de richting van waar de auto niet is zoals hij zou moeten zijn. Daarvoor moet je een leiderstype zijn. De teambaas en de eigenaar zijn de leiders, maar als coureur heb je ook een leidende rol."

"Het is belangrijk dat je iemand bent die mensen vertrouwen, gemotiveerd door en willen werken. Iemand die de vonk in het team naar voren brengt."