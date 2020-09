Red Bull-teambaas vergelijkt Verstappen met Schumacher

Max Verstappen kwam als een komeet richting de Formule 1. In no-time was de jonge coureur vanuit de karting met slechts één jaar in de autosport in de F1 terecht gekomen. Sinds de start in de F1 in 2015 schudde hij iedereen wakker en veel vergelijkingen die gemaakt werden wezen dan ook in de richting van Ayrton Senna, de man naar wie ook gewezen werd toen zijn vader Jos Verstappen in 1994 debuteerde in de F1. Ook vader Jos werd vergeleken met Senna, en zelfs 'de nieuwe Senna' genoemd.

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt echter een andere vergelijking, die met Michael Schumacher, de teamgenoot van Jos Verstappen bij Benetton. Tegen ESPN zegt de teambaas van Max Verstappen: "Ik zou Max vergelijken met Michael Schumacher toen hij in de Benetton reed in het midden van de jaren '90. Er waren niet veel teamgenoten die de auto konden besturen op de manier die Michael kon. Ik denk dat Max hetzelfde kan doen met deze auto."

"Sommige van de nuances van de auto kan hij aan en ze brengen hem niet van streek. Terwijl het effect heeft, of het nu Pierre Gasly of Daniel Ricciardo was maar zeker bij Alex. Dus daar zijn we op gefocust als een team, in een poging de auto op dat gebied te verbeteren."

Max Verstappen legt de lat voor zichzelf heel hoog en hoe dat komt legt Horner uit: "Hij heeft gewoon een geweldige natuurlijke snelheid, een groot natuurlijk talent en bekwaamheid. Hij heeft veel vertrouwen maar vooral een enorm zelfvertrouwen. Hij heeft een zeer goede controle over de wagen en racevaardigheid net als hij nu ervaring heeft. Als je dat pakket op 22-jarige leeftijd samenstelt, heb je een zeer competitieve racemachine."