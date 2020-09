AlphaTauri-teambaas Tost: "We zijn beter gaan presteren"

AlphaTauri kwam dit jaar als nieuwe naam in de F1. Het voormalige Toro Rosso (eerder Minardi), wisselde van naam maar verder bleef alles hetzelfde. Vanaf 2021 zal het de samenwerking met Red Bull en voornamelijk met Red Bull Technology maximaliseren, mede door de kwestie van Racing Point en Mercedes.

Het Italiaanse AlphaTauri zal vanaf volgend jaar ook gebruik gaan maken van de windtunnel van Red Bull Racing. Volgens Christian Horner is dit een grote stap voorwaarts voor het team gevestigd in Faenza en hij hoopt dat AlphaTauri vanaf 2022 nog beter kan presteren.

Windtunnel Red Bull

Horner denkt dat de ambities van AlphaTauri de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. "We hebben een synergieproject binnen de regelgeving. Zo zal het delen van de windtunnel tussen onze twee teams volgend jaar voor het eerst gebeuren, wat financieel gezien volkomen logisch is", zo vertelt de Britse teambaas in gesprek met motorsport.com.

Nu de regels voor 2022 bekend zijn hoopt Horner dat AlphaTauri er aanzienlijk van kan profiteren. Zeker nu bekend is dat het zusterteam de Red Bull-windtunnel in Bedford gaat gebruiken. "De regels zijn nu duidelijk, de grijze zones zijn eruit gehaald wat wel en niet mag."

Volwassen team

AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet het gezamenlijk gebruik van de windtunnel van Red Bull als een positieve verandering. De Oostenrijker zegt hierover: "Momenteel zijn we het enige team dat een windtunnel van 50 procent gebruikt en Bedford 60 procent. Dat levert ons uiteraard een voordeel op, want je kunt veel meer geldige metingen doen."

"Ik denk dat het team de afgelopen jaren volwassen is geworden. We hebben betere prestaties laten zien, de auto is betrouwbaarder, de samenwerking met Red Bull Technology is zeer goed. positief, het synergieproces levert ons veel voordelen op, alles binnen de regelgeving."