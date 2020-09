Frustraties bij Abiteboul na vertrek Ricciardo: "Hij is een emotionele jongen"

Voor de start van dit F1-seizoen waren er al diverse coureurs die aankondigden om in 2022 naar een ander team te vertrekken. Het balletje begon te rollen door Ferrari, dat aangaf niet verder te willen met Sebastian Vettel en Carlos Sainz als vervanger had gecontracteerd. Op zijn beurt werd Sainz vervangen door Ricciardo die zal vertrekken bij Renault, maar ook het Franse team had snel een oplossing gevonden door Fernando Alonso van stal te halen.

Het vertrek van Daniel Ricciardo leverde echter frustraties op bij Cyril Abiteboul. De Renault-teambaas dacht dat hij Ricciardo voor de lange termijn had binnengehaald, maar dat bleek iets anders te zijn. De Fransman sneerde snel naar zijn Australische coureur en zei dat 'wederzijds vertrouwen, eenheid en toewijding cruciale waarden zijn voor een team.'

Veel beloftes aan Ricciardo

In de tussentijd is Abiteboul weer tot rust gekomen. In een interview met motorsport.com zegt hij dat hij Ricciardo zijn vertrek achteraf niet kwalijk neemt. "Ik weet dat Ricciardo in het verleden veel is beloofd. Niet alleen door ons, maar ook door zijn vorige team. Daniel is een emotionele jongen, maar hij heeft stappen in die richting gezet."

Hij betreurt echter nog steeds dat Ricciardo zojuist vertrekt. "Ik denk dat iedereen de frustratie voelde toen de aankondiging kwam. Ik voelde dat we vooruitgang boekten. We hebben maatregelen genomen en de auto werd steeds beter."

Abiteboul kijkt nu met vertrouwen naar de toekomst en trok een wijze les uit de situatie met Ricciardo. "Het is echt waar dat als je van coureur wisselt, je een stap terug doet voordat je weer vooruit kunt. Dat is wat we dit jaar zien en het is iets dat we ook in de toekomst willen zien; stabiliteit brengen. Het eerste jaar met een nieuwe coureur is altijd een soort investering voor de jaren daarna. We zullen dus langer met onze coureurs moeten werken als we echt vooruit willen."