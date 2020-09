'Ferrari heeft grote risico's genomen en betaalt daar nu een hoge prijs voor'

Ferrari was vorig jaar na de zomerstop vanuit het niets dominant in de Formule 1. Dit jaar zijn ze helemaal nergens en zit er absoluut geen snelheid in de Italiaanse wagen, en motor. Ook hun klantenteams ervaren dezelfde problemen, en heeft alles te maken met de motor die Ferrari moest aanpassen nadat de FIA ingreep. Het ziet er ook niet naar uit dat het Italiaanse team voor 2022 echt om de titel zal kunnen strijden.

Nieuwe teambaas

Voormalig F1-coureur Timo Glock adviseert een volledig nieuwe bedrijfsstructuur. De leidinggevenden bij Ferrari hebben al aangegeven de komende tijd te gebruiken om de Formule 1-afdeling onder de loep te nemen, maar volgens Glock is het tijd voor een nieuwe structuur. Dat begint bij een nieuwe teambaas, want als iets niet lukt, is de coach de zwakke schakel. Deze vergelijking met voetbal gaat echter niet helemaal op, aangezien een Formule 1-team uit veel meer mensen bestaat. Toch twijfelt de analist van RTL aan de capaciteiten van Mattia Binotto.

Tegen Speedweek zegt de Duitser: "Normaal is het relatief duidelijk dat hij na dergelijke incidenten moet vertrekken, maar op dit moment zit hij nog in het zadel en ik vraag me af hoe lang nog."

Dat geldt niet alleen voor Binotto, maar voor meer mensen bij Ferrari. "Op een gegeven moment moeten er consequenties zijn, maar het is niet alleen die ene persoon, er moet een compleet nieuwe structuur komen. Je houdt er niet van om in het grijze gebied te opereren, omdat je weet dat wanneer ze je betrappen, je weer terug bent bij af. Het risico dat ze hebben genomen was groot en nu betalen ze er een hoge prijs voor."

"Ze zullen blij zijn als de nieuwe regels komen, maar motorvermogen blijft belangrijk. Je moet eraan werken en het zal moeilijk worden, het zal tijd kosten."