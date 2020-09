Binnen 6 uur 40.000 tickets verkocht voor Turkse Grand Prix

De organisatoren van de Turkse Grand Prix, die mikken op een publiek van 100.000 op 15 november, zijn bijna halverwege dat doel na slechts zes uur aan kaartverkoop. Istanbul Park staat voor het eerst sinds 2011 weer op de F1-kalender. Het Turkse circuit is als extra race toegevoegd aan de F1-kalender die drastisch moest worden aangepast vanwege de wereldwijde coronapandemie.

Grote capaciteit

Tijdens een recente persconferentie onthulde Vural Ak, voorzitter van racepromotor Intercity, dat hij mikte op een toeschouwersaantal van meer dan 100.000 mensen voor de Grand Prix, die voorlopig eenmalig zal terugkeren in Turkije. Hoewel een bezoekersaantal van 100.000 nauwelijks veilig klinkt vanwege het covid-19 virus, betekent het open karakter van de locatie en een capaciteit van 220.000 mensen dat sociale afstanden makkelijker aan te houden zijn.

Algemene toegangskaarten voor de race, die 3,35 euro per dag kosten, of 10 euro voor alle drie de dagen, is nog een reden waarom de vraag al zo groot is.

Meer dan 40.000 tickets werden verkocht in slechts zes uur nadat ze in de verkoop waren gegaan, met alleen al 10.000 in het eerste uur. Ak vertelde aan Autosport: "We waren van plan om de volledige capaciteit, 220.000 zitplaatsen, onder normale omstandigheden te vullen, maar dat is niet mogelijk met COVID-19. We zijn gepassioneerd en enthousiast over deze sport en kunnen deze met succes organiseren. Maar zoals u weet, is er COVID-19. Daarom hopen we ongeveer 100.000 mensen te ontvangen."

Plan wijzigingen bij coronapiek

Hoewel hij openstaat voor de mogelijkheid om het plan te wijzigen als er een piek met coronabesmettingen komt, zei Ak dat hij gelooft dat de geïmplementeerde protocollen moeten zorgen voor een ophoping van een enorme menigte.

"We moeten overal op voorbereid zijn. Als de ziekte erger wordt dan vandaag, kan de race worden verreden zonder toeschouwers. We kennen echter de capaciteit van deze baan. Ongeveer 220.000 toeschouwers kunnen de race volgen op de tribunes en in de open ruimtes. Op dit moment zullen om veiligheidsredenen, als we sommige secties sluiten, ongeveer 100.000 toeschouwers de race kunnen volgen door de regels voor sociale afstand te volgen."

Terwijl de eerste acht F1-races van het seizoen werden gehouden zonder toeschouwers op de tribunes, was de Toscaanse Grand Prix in Mugello de eerste met een publiek met 2880 verkochte tickets per dag. Het volgende evenement, de Russische Grand Prix, zal een grotere opkomst hebben, met 30.000 fans die worden verwacht in Sochi op zondag tijdens de race.