McLaren geeft uitleg over nieuwe visie: "Verkoop fabriek een goede beslissing"

Zak Brown benadrukt dat de verkoop van de McLaren-fabriek voor ongeveer 300 miljoen euro een zeer goede beslissing is. De Amerikaan, die na een machtsstrijd en het vertrek van Ron Dennis enkele jaren geleden naar voren kwam als supremo van het beroemde merk, zegt dat het geld verstandiger kan worden gebruikt.

Nieuwe visie

Tegenover Duitse media zei Brown: "Ik denk dat de meeste bedrijven in de wereld zelf geen onroerend goed bezitten. Het zijn huurders. We hebben het over veel geld, en dat is niet erg productief als je in je bedrijf investeert. Dus we gaan het aan iemand verkopen, en dan krijgen we een extreem langjarig huurcontract. We zullen dat geld in ons bedrijf investeren om het te laten groeien."

"We zijn geen onroerendgoedbedrijf, we zijn een raceteam en een autobedrijf, dus ik denk dat het een heel goede beslissing is."

Op het eerste gezicht lijkt de verkoop van de fabriek, naast het ontslaan van zo'n 1200 medewerkers eerder dit jaar, op financiële problemen bij McLaren. Brown ontkent dat: "Vanuit een cashflowperspectief doen we het goed, maar door de coronacrisis is er veel geld weggespoeld. We hebben wat schulden en nu neemt uitvoerend voorzitter Paul Walsh beslissingen om onze bedrijfsresultaten te verbeteren."

F1 en straatdivisie staan los van elkaar

Brown verduidelijkte ook dat de financiën van het Formule 1-team van McLaren en de worstelende divisie die straatauto's maakt, volledig gescheiden zijn. "Wat er in het racen gebeurt, heeft geen invloed op de auto-industrie, en vice versa", benadrukt hij.

Hij geeft echter wel toe dat het 'een grote zorg voor iedereen' is dat de huidige covid-19-pandemie waarschijnlijk in 2021 nog niet is opgelost. "Ik verwacht wel dat Covid in 2021 enige impact zal blijven hebben."