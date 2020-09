Toto Wolff: "Overstap van Vettel naar Aston Martin goed voor F1 en ook voor mij"

Sebastian Vettel die in de Formule 1 blijft na 2020 is 'geweldig', niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor Toto Wolff. Op Mugello, waar Ferrari zijn 1000ste race vierde, werd aangekondigd dat Vettel vanaf 2021 overschakelt naar het nieuwe Aston Martin-project.

Wolff is de teambaas van Mercedes, maar kocht onlangs ook wat Aston Martin-aandelen. Toen hem werd gevraagd naar de overstap van Vettel, glimlachte Wolff: "Ik heb aandelen in Aston Martin, dus vanuit dat perspectief is het geweldig. Maar als hij echt was vertrokken, zou de Formule 1 fans hebben verloren in Duitsland, dat een zeer belangrijke markt is voor de sport."

"Seb is de op één na meest succesvolle coureur van het decennium. Het is dus belangrijk dat iemand zoals hij, in zijn beste jaren, de Formule 1 niet verlaat. Hij brengt ook een enorme hoeveelheid kennis naar Aston Martin."

Overstap Wolff naar Aston Martin

Er gaan geruchten dat Wolff, nu Vettel getekend heeft, ook zou kunnen besluiten om over te stappen naar Aston Martin - waarbij het paar dan mogelijk de beroemde ontwerper Adrian Newey van Red Bull het hof maakt.

Wolff moet zijn beslissing over de toekomst nog bekendmaken, maar hij heeft laten doorschemeren dat zijn rol als teambaas bij Mercedes in 2021 in ieder geval in tweeën zal worden verdeeld.

In gesprek met de Spaanse krant AS zegt hij: "Ik weet niet zeker of het concept van de teambaas nog werkt in de Formule 1. Ik ben verantwoordelijk voor 2.000 mensen; 1.000 in de motorenfabriek en 1;000 in de andere fabriek. Moet één persoon al die verantwoordelijkheid dragen?"