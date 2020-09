Duitse media: "Max Verstappen moet naar Mercedes of Lewis Hamilton naar Red Bull"

Toen Max Verstappen zijn eerste contract met Red Bull tekende zei de Nederlander dat hij de F1 in zou komen om naam te maken en records te breken. Inmiddels is de 22-jarige coureur bezig aan zijn zesde F1-seizoen en heeft hij meerdere records op zijn naam staan.

Records Max Verstappen

De jongste deelnemer aan een F1-race, jongste coureur die punten scoort, jongste coureur met een snelste ronde en natuurlijk de jongste Grand Prix-winnaar ooit, door op 15 mei 2016 de Spaanse Grand Prix te winnen tijdens zijn eerste race voor Red Bull Racing.

Het ultieme doel van zowel Max Verstappen als Red Bull Racing is om wereldkampioen in de F1 te worden, specifieker aangeduid als de jongste wereldkampioen ooit. Dat staat op naam van Sebastian Vettel en dat zal het voorlopig ook blijven, want de kans dat Verstappen dit jaar nog kampioen wordt is uitermate klein.

Wat dat betreft heeft de Nederlander pech om de Formule 1 in te rijden tijdens de succesperiode van het meest dominante team uit de geschiedenis van de sport. Mercedes breekt alle records en het verschil met de concurrentie wordt met de jaren niet kleiner.

Geduld Verstappen raakt op

Hoewel Verstappen voor het enige team rijdt dat het dit jaar van tijd tot tijd Mercedes lastig kan maken, denkt Auto Bild dat Max Verstappen langzaam maar zeker zijn geduld begint te verliezen. Hij wil Hamilton met gelijke middelen verslaan. Volgens hun bronnen 'rijdt hij liever vandaag dan morgen in hetzelfde team als Hamilton'.

Om dat te realiseren zijn er in theorie twee mogelijkheden. Hamilton heeft nog geen contract getekend bij Mercedes voor 2021 en zou kunnen overstappen naar Red Bull Racing. Het ligt natuurlijk meer voor de hand dat Verstappen naar Mercedes zou gaan. Hij staat echter voorlopig onder contract bij Red Bull, waar ze weten dat ze samen met Honda moeten presteren.

Het contract van Max Verstappen bij Red Bull loopt tot 2021, en niet tot 2023, zoals eerder dit jaar was gemeld. Helmut Marko geeft aan dat de Nederlander op basis van een exit-clausule na 2021 kan vertrekken bij het Oostenrijkse team.