Haas: "Ferrari verplicht ons niet om talenten een stoeltje te geven"

Haas-teambaas Guenther Steiner heeft aangegeven dat het team niet onder druk staat van Ferrari om een ​​stoel bij het Amerikaanse team weg te geven aan een Ferrari-junior voor 2021. Het Amerikaanse Haas heeft bijna vier jaar gereden met een ongewijzigde coureursopstelling van Romain Grosjean en Kevin Magnussen, waarmee het een constante factor creëerde sinds het team zijn debuut maakte in de Formule 1 in 2016.

Het wordt echter algemeen verwacht dat eigenaar Gene Haas en Steiner de boel voor volgend seizoen gaan wijzigen, een theorie die door de laatste niet is weggenomen.

Ferrari heeft een aantal coureurs die goed presteren in de top van de F2, waaronder Mick Schumacher en Callum Illott in de top twee, en Robert Shwartzman, de man op de vierde plaats.

Geen verplichting

Steiner sluit niet uit dat één van die coureurs volgend jaar bij het Amerikaanse team racet maar bevestigde dat hij niet verplicht is om een stoeltje te reserveren voor een Ferrari-junior. Steiner: "Dat hebben we nooit gehad en Ferrari legt die druk ons ook niet op. We zijn niet verplicht om een stoeltje weg te geven. Als we willen, kunnen we wel doen."

"Het is duidelijk dat ze meer dan blij zijn als we ze kunnen contracteren. Het is ook niet zo dat we het niet zoude kunnen doen, maar dat bepalen wij zelf. Gelukkig zullen we de beslissing zelf nemen en zullen we proberen de beste beslissing voor het team te nemen."

Steiner heeft herhaaldelijk aangegeven dat alle opties in overweging zijn voor 2021, inclusief behoud van de huidige line-up.

"Het klinkt nu al alsof we onze coureurs kwijtraken, maar dat is niet het geval, dus op dit moment winnen we nog steeds tijd. Hoe dan ook, we zijn nog steeds aan het kijken naar wat we doen en hebben geen haast. De markt is momenteel nog redelijk goed voor de koper. Er zijn meer coureurs dan stoelen. Op dit moment hebben we twee coureurs."